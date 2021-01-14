Асхат Аймагамбетов разъяснил новые правила выдачи дипломов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В информационной системе Министерства образования и науки Республики Казахстан будет создан депозитарий выданных дипломов. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для вузов отменено проведение процедуры внешней оценки учебных достижений. Это связано, прежде всего, с расширением их академической самостоятельности и предоставлением возможности самостоятельно разрабатывать образовательные программы», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook .

Глава МОН добавил, что в условиях, когда каждый вуз разрабатывает свои ОП, проводить срезы не представляется целесообразным. Новеллой принятого закона, касающегося сферы образования, как отметил министр, также является определение основных требований к содержанию документов об образовании собственного образца, правилам их учета и выдачи.

«Ведь уже с 2021 года каждый вуз будет выдавать диплом собственного образца, который станет самостоятельным брендом, за который студенты «проголосуют» своими деньгами или грантом в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, дипломов государственного образца уже не будет. Но при этом в целях недопущения выдачи нелегальных или поддельных документов об образовании, учета и систематизации их по серийным номерам будут предусмотрены единые рамочные требования», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что в информационной системе министерства будет создан депозитарий выданных дипломов с указанием их реквизитов, в том числе Diploma Supllement согласно требованиям Болонского процесса.