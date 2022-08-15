Асхат Аймагамбетов проверил готовность школ к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения посетил школы города Нур-Султана и ознакомился с ходом подготовки к началу нового учебного года, передает МИА «Казинформ».

Асхат Аймагамбетов сообщил в Facebook о посещении школы, строительство которой было начато в 2018 году и на сегодняшний день еще не завершено. В прошлом году акиматом города была проведена корректировка ПСД, и объект передан другому подрядчику. Со слов заместителя акима города, школа, расположенная на пересечении улицы Ұлы дала и улицы №39, будет сдана до конца этого года.

Также министр ознакомился с ходом строительства частной школы International School of Nur-Sultan. В настоящее время, помимо государственных школ, в стране активно строятся и частные школы. За счёт размещения в них госзаказа мы разгружаем переполненные школы.

Глава ведомства проверил готовность и других школ к новому учебному году.

«Побывал в школе-лицее №71. Учебное заведение готово к приему обучающихся. Проведен текущий ремонт, работает кабинет инклюзии. Во время осмотра учебных кабинетов, столовой, библиотеки, спортзала, санузлов побеседовал с присутствовавшими коллегами.

Особенно впечатлили любовь и преданность своему делу школьного библиотекаря. Надеюсь, что учащиеся ценят труд библиотекарей и порадуют их количеством прочитанных книг», - отметил министр.

Пообщался Асхат Аймагамбетов и с будущими первоклассниками, которые сейчас проходят подготовку к школе.

«Строительство школ и проведение ремонтных работ по действующему законодательству осуществляются акиматами. Много нареканий вызывают качество и сроки проведения ремонтных работ и строительства школ. Представителями департаментов по обеспечению качества проведен мониторинг хода строительства и ремонтных работ, который показывает наличие серьезных недостатков. Акиматам направлены замечания для принятия мер», - проинформировал министр.





Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov