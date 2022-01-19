Асхат Аймагамбетов посетил школы и вузы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка министра образования и науки Асхата Аймагамбетова в город Алматы. Министр посетил объекты образования и науки, а также провел ряд совещаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы МОН РК в Facebook.

«Все организации образования функционируют стабильно и работают в штатном режиме.

Школа-гимназия №206, в которой я побывал, введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. Кстати, это один из тех объектов, которые возведены в рамках строительства 1000 школ до 2025 года по поручению Главы государства. Рядом расположена школа, в которой по итогам приема было большое количество детей, вплоть до литеры «Ю» в нумерации первых классов. Появление еще одной школы, рассчитанной на 1800 ученических мест, позволило решить проблему перегруженности», - отметил министр.

Глава МОН также побеседовал с коллегами-педагогами.

«Порадовал качественный педагогический состав школы: Тален Салтанат – учитель химии, педагог- исследователь, Балкыбекова Рабига Жуманазаровна – учитель биологии, педагог- исследователь, Ниязбекова Акмарал Калтаевна – учитель физики, педагог- мастер. Обсудили с коллегами содержание учебных программ по данным предметам и предложения по повышению качества учебного процесса», - отметил глава МОН.

Затем министр ознакомился с работой ясли-сада №186. Он рассчитан на 315 мест. Раньше этот объект находился в аренде, теперь же это здание отремонтировали и открыли новый детский сад.

Также глава МОН посетил Казахский национальный исследовательский технический университет им. Каныша Сатпаева. Ознакомился с ремонтными работами, посетил общежития.

«Университетом были презентованы научные проекты. Внимательно выслушал все предложения, которые озвучили коллеги, и побеседовал со студентами, оставшимися в общежитиях», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, во время поездки министр провел встречу с директорами школ города.

Особенно важным было обсуждение механизмов исполнения поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса.

Также выслушал предложения руководителей школ, ответил на интересующие их вопросы.

«Мы обсудили ход реализации проекта «Алматинские школы», вопросы повышения эффективности механизма подушевого финансирования, усиления института классных руководителей и поговорили о проектах, направленных на укрепление взаимодействия с родителями. Для себя отметил, что коллеги полностью понимают и поддерживают важность эффективной реализации всех поставленных задач», - сообщил министр.



