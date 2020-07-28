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      Образование

    Асхат Аймагамбетов попросил вузы не поднимать стоимость обучения

    28 Июля 2020, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов попросил высшие учебные заведения не поднимать стоимость обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за пандемии мы видим снижение своевременной платежеспособности студентов за обучение. В целом, об экономической ситуации вы в курсе. Поэтому, я считаю, необходимой поддержку со стороны вузов в этом вопросе. В этой связи хочу остановиться на двух вопросах», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания ведомства в онлайн формате.

    Министр предложил предусмотреть возможность студентам поэтапной оплаты долгов за обучение.

    «В результате проведенного нами анализа были выявлены такие вопросы. Поэтому прошу предоставить возможность поэтапной оплаты долгов. Во-вторых, по нашей информации, ряд вузов намерены поднять стоимость обучения. Поэтому к вам просьба и в этом отношении. Зная о ситуации, не поднимать оплату за обучение. Это очень важно. Поэтому я верю, что вы рассмотрите данный вопрос и примете соответствующее решение», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

    Министр также сообщил, что на сегодня разрабатывается программа поддержки высших учебных заведений и в ближайшее время она будет опубликована.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы МОН
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