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    Асхат Аймагамбетов ознакомился с ходом строительства школ в Акмолинской области и Астане

    30 Октября 2022, 04:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов ознакомился с ходом строительства школ в Акмолинской области и Астане и с проектированием школ, которые будут построены в рамках «Комфортной школы». Также министр посетил школу №69 в микрорайоне Уркер, передает МИА «Казинформ».

    «Посетил школы с трехсменным обучением, дефицитом ученических мест в городе Косшы, селе Талапкер и микрорайоне Уркер. Также ознакомился с ходом строительства новых школ для разгрузки имеющихся, и осмотрел места на которых начнется строительство школ в 2023 году по Национальному проекту «Комфортная школа», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

    По его информации, законодательно строительство школ и выделение на это бюджетных средств находится в ведении акиматов. Их проектированием, определением застройщиков также занимаются местные управления строительства. Тем не менее, важно держать этот вопрос на контроле.

    »В городе Косшы в сентябре этого года в эксплуатацию была сдана школа на 1200 мест. Сейчас здесь строятся еще 2 новые школы. Планируется, что они будут сданы до лета 2023 года. Ознакомился с ходом строительных работ.

    В рамках проекта «Комфортная школа», разработанной по поручению Президента, в следующем году начнется строительство еще 3-х школ на 5,5 тысяч ученических мест, что позволит полностью ликвидировать проблему нехватки ученических мест.

    Также в селе Талапкер в 2023 году планируется строительство двух школ, и в селе Кажымукан одной школы в рамках реализации проекта «Комфортная школа». И это полностью решит проблему дефицита ученических мест», - отметил министр.

    Кроме того, он посетил школу-гимназию №69 в микрорайоне Уркер. Осмотрел учебные кабинеты, кабинеты психолого-педагогической коррекции, робототехники. Побеседовал с педагогами. В этой школе инклюзивное образование получают 28 детей.

    «Школа трехсменная фактически. Недалеко от нее в 2023 году начнется строительство новой школы на 2000 мест в рамках реализации проекта «Комфортная школа», - заключил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Образование Строительство
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