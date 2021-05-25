Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским выпускникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил казахстанских выпускников с завершением учебного года и дал ценные советы на будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Дорогие выпускники 2021 года! Вот и наступило 25 мая, которое символизирует завершение учебного года. Этот учебный год был очень непростым для школьников и студентов во всем мире. Мировое образование прошло через крупнейшее испытание пандемией. Мы с учителями постарались быстро перестроить систему образования, поставить на новые рельсы и создать необходимые условия. Вы заканчиваете обучение. Некоторые из вас будут поступать в вузы или колледжи, а кто-то пойдет работать. Но в любом случае впереди вас ждут новые вызовы и новая жизнь», - обратился к выпускникам министр.

Также Асхат Аймагамбетов рассказал о том, что чувствовал, когда окончил школу.

«Вспоминаю себя в вашем возрасте. Все свои страхи, переживания, неуверенность, планы и надежды. Тогда я не понимал, что на самом деле все немного иначе, можно даже сказать, проще, чем я себе представлял. И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом», - поделился он.

Кроме того, министр дал выпускникам несколько ценных советов.

«Первое. Никогда не сдавайтесь перед трудностями.

Помните, что надо быть твердыми в своих намерениях, и кто бы ни говорил о том, что что-то не получится, надо верить в себя и стремиться к достижению новых целей.

Расскажу личную историю. Через пару недель после получения диплома я случайно прочитал объявление о выборах депутатов маслихата. Посоветовавшись с друзьями, решил принять участие в выборах. Увидев меня, 21-летнего парня, с заявлением в руках, в избирательной комиссии не скрывали смеха. Такая же реакция была у моих соперников.

Я помню первые встречи с избирателями во дворах, когда, увидев вчерашнего студента в качестве кандидата в депутаты, половина собравшихся разворачивалась и сразу уходила. Но, несмотря на то, что никто, кроме моего штаба, не верил в победу, и все твердили о том, что это невозможно, несмотря на наличие 11 конкурентов, бизнесменов, руководителей и известных деятелей, благодаря труду, вере в успех, я, простой парень, выиграл эти выборы. А потом через 4 года переизбирался повторно. Хотя на самом деле выиграл большее. Завоевал доверие избирателей и укрепился в вере в собственные силы. Верьте в свои силы и в свои мечты. Надо пытаться вновь и вновь, вновь вставать, несмотря на падения. Помните, судьба любит целеустремленных и упрямых.

Второе. Не бойтесь ошибаться. Ошибки не фатальны. Все ошибаются.

Самое главное – распознать и понять свою ошибку. Важно вовремя исправить. Важно найти силы, подняться и пойти дальше. Вот что отличает успешного человека. После окончания школы я не смог сразу же поступить на грант. Несмотря на общий хороший балл, из-за профильного предмета не выиграл грант. Тогда я считал это своей большой ошибкой, и это казалось мне концом света.

Но потом я переосмыслил это, принял как испытание, которое я должен пройти. Год подготовки, повторное ЕНТ, и я выиграл грант. Сейчас я понимаю, что это был хороший урок для меня, который многому меня научил. Сильная вера в свои силы и умение восстанавливаться после ошибок будут вашими лучшими друзьями в жизни.

Третье. Не заморачивайтесь и не стесняйтесь быть не такими, как все.

Будьте самими собой. Общайтесь, находите друзей. Берегите своих родителей, не теряйте связи со своими братьями и сестрами. Вы потом, может, лет в 30, поймете, что на самом деле родители во многом были правы. Занимайтесь своим здоровьем. Держитесь правды и будьте честны. Сейчас вы задаетесь вопросом, какой университет выбрать. И это действительно важный вопрос.

Вы должны знать, что теперь каждый вуз выдает свои дипломы, а не государственные. То есть если вы получите диплом слабого вуза, этот диплом, вполне вероятно, будет для работодателей недействительным. Уже со следующего года будет недостаточно иметь просто диплом, надо будет доказать наличие реальных знаний и навыков. И даже подтверждать это сертификатом.

Дешевизна обучения, возможность не посещать занятия, возможность не сдавать экзамены не должны вас подкупить. Это обман. Это просто потеря времени, денег с нулевым результатом. Будьте разборчивыми. Смотрите на репутацию вуза, мнение работодателей, на наличие международной аккредитации, на историю. Скажу больше: старая формула о получении образования один раз и на всю жизнь уже не работает. Для успешности теперь требуется обучение в течение всей жизни. И еще. Как министр образования и науки я хочу попросить сильных выпускников выбрать профессию педагога. Ведь от того, какие учителя будут выпускаться из вузов, зависит качество образования, а значит, и будущее страны. Это достойная и очень уважаемая профессия.

Для повышения статуса этой профессии по поручению Президента мы активно повышаем зарплату учителям, убираем отчетность, мы сделали стипендию будущих учителей самой высокой и будем дальше создавать наилучшие условия. Вы поколение, полностью сформировавшееся в условиях Независимости, которой исполняется 30 лет. Желаю вам всегда быть мотивированными и целеустремленными. Будьте смелыми. Будьте собой. Знайте, что все в ваших руках.

И последнее: не ограничивайте себя рамками только своего города или села, старайтесь мыслить масштабно. И тогда большие изменения не заставят себя ждать! С новым этапом вашей жизни! И новыми будущими достижениями!», - пожелал будущим абитуриентам Асхат Аймагамбетов.





Напомним, последний звонок сегодня прозвенит в казахстанских школах.



