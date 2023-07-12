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    Асфальт провалился после ливня в Павлодаре – случай прокомментировал аким области

    12 Июля 2023, 14:31

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях недавно распространилась информация о том, что после ливня в Павлодаре провалился асфальт. На брифинге в СЦК аким Павлодарской области Асаин Байханов объяснил, почему так произошло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проблемы провала асфальта в некоторых местах были связаны с тем, что на этих участках недавно укладывались коммуникации, в том числе канализационный коллектор. Само собой, после недостаточной тромбовки такие случаи бывают. Они на сегодня все уже исправлены», - прокомментировал Асаин Байханов.

    По словам акима, до этого за 69 дней не было ни капли дождя в Павлодаре.

    «Ливень был такой сильный, что, я, честно, не видел, как человек, который с 1995 года в Павлодаре жил, часто приезжал, то есть, никогда не видел, чтобы улица Ломова была затоплена. Она перпендикулярна склону и была затоплена. Думаю, многие павлодарцы, которые давно там живут, никогда не видели такого, чтобы на улице Ломова были лужи в 30 сантиметров», - добавил Асаин Байханов.

    Напомним, что из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре не работали 5 светофоров, коммунальщики и техника вывозили упавшие деревья.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область Происшествия Акимат Павлодар
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