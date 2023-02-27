Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Асфальт провалился под грузовиком в Алматы

    27 Февраля 2023, 12:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Асфальт провалился под грузовиком в Турксибском районе микрорайоне Маяк по улице Топчиева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, где грузовик пытается выехать из глубокой ямы, появилось в Сети. По данным автора ролика, асфальт провалился в микрорайоне Маяк, по улица Топчиева, 55.

    «В прошлом году здесь проводили воду, канализацию. Теперь вся дорога проваливается. Дыры каждый день увеличиваются. Глубина большая», - говорится в сообщении.

    В акимате Турксибского района города ответили, что подрядной организацией уполномоченного органа управления энергетики и водоснабжения Алматы будет произведена подсыпка участка.

    «На улице Топчиева в связи с образовавшейся ямой на асфальте проводится подсыпка. В весенний период для восстановления асфальтного покрытия будет проведен ямочный ремонт. Также в микрорайоне Маяк во втором квартале планируется произвести капитальный ремонт распределительных сетей водоснабжения. После чего дорожное покрытие будет полностью восстановлено», - ответили в акимате района.

    Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы под асфальт провалился пассажирский автобус. Инцидент тогда произошел в Алатауском районе города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
    Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Турции
    Ущерб от разрушительных землетрясений посчитали в Турции
    Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров