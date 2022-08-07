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    • Асфальт провалился около центрального моста в Атырау

    7 Августа 2022 15:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Асфальт на дороге провалился около центрального моста в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сколько дней или недель назад на объездной дороге под центральным атырауским мостом провалился асфальт, неизвестно. Предположительно, после сильного дождя в середине июля. Машины аккуратно объезжают провал, где можно проколоть колесо арматурой или вообще угодить в яму.

    В социальных сетях большинство людей возмущаются увиденным, кто- то шутит, мол это образовалась пещера и нужно вызывать спелеологов. Провал находится в районе кардиологического центра и ежедневно по этой дороге доставляют в клинику сердечников.

    В пресс-службе городского акимата пообещали уведомить о провале коммунальные службы.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Дороги #Атырау
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