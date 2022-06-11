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    Асейсмичных зон в Казахстане нет - министр энергетики

    11 Июня 2022, 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на встрече с населением города Алматы ответил, насколько безопасно строить под Алматы атомную электростанцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы долгие годы проводили большое изучение на предмет определения сейсмозон по всему Казахстану. После изучения определено, что асейсмичных зон в нашей стране нет, есть сила всевозможного воздействия. В настоящее время вся территория страны считается сейсмически активной. Даже в тех регионах, где нет гор, допустим, Западный Казахстан, там тоже есть сейсмоопасные зоны. Например, большая добыча нефти и газа и свои техногенные плиты. Поэтому по месту размещения АЭС много вопросов. Помимо розы ветров, климата, наличия воды и всех других аспектов, район озера Балхаш является наиболее оптимальным для размещения атомной электростанции», - сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на встрече с населением города Алматы.

    Отметим, Казахстан определился с местом расположения будущей АЭС. Сейчас пока нет технико-экономического обоснования. С момента выбора технологии на строительство может уйти примерно 10 лет.

    «Сейчас начали работу по исследованию. Это не значит, что завтра уже начнется строительство. До конца года необходимо провести ряд исследований, связанных со строительством АЭС. Они связаны с геологией, водой, экологией. После этого уже конкретно координаты будут известны. Потом к ним начнется привязка расчетов, но для того, чтобы расчеты провести, нужно технологию определить. Технологию мы будем определять уже в следующем году. Технологии рассматриваются разные - российские, французские, японские, южнокорейские и китайские», - уточнил глава Минэнерго.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Энергетика Алматинская область Строительство Атомная станция
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