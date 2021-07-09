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    Асет Исекешев высказался о задержании сотрудника Антикоррупционной службы в Атырау

    9 Июля 2021, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев высказался о задержании сотрудника Антикоррупционной службы в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавнее задержание оперативных сотрудников в Атырау стало предметом негативного обсуждения в обществе, поэтому необходимо усилить превентивную работу среди личного состава», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года.

    Спикер добавил, что главным результатом работы Агентства должно стать реальное осознание обществом, бизнесом и инвесторами снижения уровня коррупции в стране. По всему периметру взаимодействия государства, госслужащих с бизнесом и населением необходимо внедрять и добиваться результатов в этом направлении. Важно навести порядок в сфере закупок квазигосударственных секторов.

    Ранее сообщалось, что в Атырау по подозрению в получению взятки в особо крупном размере задержан сотрудник Антикоррупционной службы по Атырауской области.

    Подозреваемый в получении взятки помещён в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. Задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники департамента собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции РК. По предварительной информации, сотрудник оперативного управления Антикоррупционной службы потребовал у руководителя одной из компаний Павлодара 21 млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Коррупция Другие государственные органы
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