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    Асет Исекешев провел встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ

    28 Апреля 2021, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Душанбе (Таджикистан) помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев на полях заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел двусторонние встречи со своими коллегами из стран-членов Организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    На встрече с Секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Н.Махмудзода рассматривались вопросы укрепления региональной безопасности, с учетом развития ситуации в Афганистане. Была отмечена необходимость дальнейшего развития взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком.


    В ходе переговоров с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Н.Патрушевым были обсуждены актуальные вопросы региональной и глобальной безопасности, аспекты взаимодействия заинтересованных государственных органов двух стран в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму, военно-технического сотрудничества. Были затронуты вопросы сохранения экосистемы и водных ресурсов трансграничных рек, в частности реки Жайык.

    По итогам стороны подписали План сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России на 2021-2022 годы.


    В рамках бесед с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь А.Вольфовичем и Секретарем Совета Безопасности Республики Армения А.Григоряном состоялся обмен мнениями по мерам укрепления партнерства для противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также обсуждался ход реализации соответствующих планов сотрудничества между аппаратами совбезов.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОДКБ Акорда Безопасность
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