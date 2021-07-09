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    Асет Исекешев призвал оградить бизнес от незаконного вмешательства чиновников

    9 Июля 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев призвал оградить бизнес от незаконного вмешательства со стороны недобросовестных чиновников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сохраняет актуальность вопроса защиты бизнеса от незаконного вмешательства со стороны, прежде всего, недобросовестных чиновников. Поступает много жалоб от предпринимателей, где они приводят примеры жесткого административного прессинга. Конечно, здесь тоже нужен баланс между добросовестными предпринимателями и нарушителями. Но, в то же время, задача поддержки бизнеса, она также обозначена руководством страны», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года.

    Спикер напомнил, что на днях Главой государства подписан закон, усиливающий ответственность за рейдерство, и попросил на это обратить особое внимание.

    Ранее сообщалось , что в Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений. Статистика показывает снижение регистрации коррупционных преступлений на 35% с 1540 до 1005. За 6 месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр и 3 судей. Изобличены 7 региональных акимов и их заместители.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Коррупция Другие государственные органы
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