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    Асет Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС

    23 Июня 2021, 18:07

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в шестнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшейся в Душанбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

    Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

    Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, в связи с чем стороны договорились продолжить работу по согласованию Плана практических мер содействия социально-экономическому восстановлению этой страны.

    Асет Исекешев проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС и высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов нашей страны.

    Секретарь Совета Безопасности Казахстана акцентировал внимание на реализации совместных мер по таким вопросам, как преодоление негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19, обеспечение продовольственной безопасности, решение актуальных экологических проблем. Он также призвал коллег к усилению противодействия киберпреступлениям и незаконному обороту наркотиков, в целом, обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

    Асет Исекешев подчеркнул настоятельную необходимость совместных действий по оказанию всесторонней поддержки Афганистану, подтвердив готовность Казахстана к активизации переговорного процесса во всех имеющихся форматах для достижения мира.

    По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий Протокол. Было принято решение о проведении очередной Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Республике Узбекистан.

    Наряду с этим на полях встречи Асет Исекешев провел переговоры с секретарями советов безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, а также помощником Премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности и стратегического планирования Моидом Юсуфом. Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия и расширения сотрудничества в сфере региональной безопасности.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ШОС Безопасность
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