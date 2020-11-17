Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось 17 ноября в формате видеоконференции (учитывая председательство Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году, заседание планировалось провести в г. Москве), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также участвовали Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян, Секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Рыскелди Мусаев, Секретарь Совета Безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Михаил Пузиков и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной безопасности. Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности.

Асет Исекешев проинформировал коллег о деятельности Казахстана по основным направлениям ОДКБ, отметив необходимость комплексного и системного подхода в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.





По итогам заседания секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ приняли Заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.

Участники мероприятия подписали ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия в рамках Организации.

Кроме того, был согласован проект повестки дня сессии Совета коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ, намеченной на 2 декабря.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2021 году в Республике Таджикистан.



