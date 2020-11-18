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    Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

    18 Ноября 2020, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которая состоялась 18 ноября в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В мероприятии также участвовали Секретарь Совета Безопасности России Н.Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Азербайджана Р.Усубов, Секретарь Совета Безопасности Армении А.Григорян, Секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Р.Мусаев, Секретарь Совета Безопасности Таджикистана Н.Махмудзода, Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.Махмудов, Секретарь Государственного Совета Безопасности Туркменистана Ч.Аманов, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси В.Арчаков, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ С.Зась.

    В ходе форума рассматривался широкий спектр вопросов сотрудничества в условиях текущих вызовов безопасности на пространстве Содружества.

    В частности, были обсуждены меры межгосударственного взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и противодействия новым биологическим угрозам, вопросы сотрудничества в области защиты информационного пространства, преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, текущее положение в Афганистане и другие направления.

    А. Исекешев в своем выступлении остановился на наиболее актуальных аспектах региональной безопасности, минимизации рисков и угроз в странах СНГ. В частности, была отмечена необходимость совместной работы в сфере противодействия пандемии коронавирусной инфекции, водно-экологической и продовольственной безопасности, обеспечения кибербезопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.

    Автор:

    СНГ Акорда
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