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    Асет Исекешев принял участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС

    15 Сентября 2020, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в пятнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая состоялась в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Участники обсудили ситуацию в сфере безопасности на пространстве ШОС, перспективы углубления взаимодействия в борьбе с «тремя силами зла» (терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом), незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, а также вопросы обеспечения международной информационной безопасности.

    В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального секретаря ШОС и Директора Исполнительного комитета РАТС ШОС о деятельности постоянно действующих органов.

    Асет Исекешев проинформировал участников о принимаемых нашим государством мерах по противодействию пандемии COVID-2019. Отметив особую актуальность угроз санитарно-эпидемиологического характера, он призвал партнеров к налаживанию практического взаимодействия в этой сфере.

    Секретарь Совета Безопасности Казахстана акцентировал внимание на росте угрозы широкого применения информационных технологий в террористических, экстремистских и иных преступных целях. В рамках борьбы с данными вызовами казахстанской стороной было предложено разработать совместное Коммюнике (обращение) государств-членов ШОС к администрациям Интернет-ресурсов по оказанию содействия в противодействии идеологии терроризма и религиозного экстремизма.

    В своем выступлении Асет Исекешев призвал коллег поддержать инициативу по созданию Центра информационной безопасности ШОС, выдвинутую Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на прошлогоднем Саммите ШОС в Бишкеке.

    Была подчеркнута важность регионального взаимодействия по антинаркотическому направлению, а также скорейшего подписания Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ШОС и ЦАРИКЦ.

    В целом, в ходе мероприятия подтверждена приверженность Казахстана курсу на укрепление сотрудничества по всем актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС и дальнейшее развитие взаимодействия по линии компетентных государственных органов.

    Автор:

    ШОС Акорда Безопасность
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