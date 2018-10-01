Асет Исекешев поручил обеспечить четкую координацию работы по реализации Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК Асет Исекешев провел оперативное совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана.

В совещании приняли участие руководство Администрации Президента, председатель Национального банка Д.Акишев, заместитель Премьер-Министра Е.Досаев, руководитель Канцелярии Премьер-Министра Н.Алдабергенов, министр национальной экономики Т.Сулейменов и др.

Участники совещания предметно обсудили алгоритмы и механизмы работы по всем основным направлениям Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства.

Руководитель Администрации Президента поручил обеспечить четкую координацию работы всех заинтересованных государственных органов для эффективной реализации и достижения конкретных результатов по всем запланированным мероприятиям.

Отдельно А.Исекешев остановился на основных задачах и функциях Национального комитета модернизации, который в соответствии с поручением Главы государства будет обеспечивать комплексный мониторинг и оценку реализации всех основных стратегических документов.

По итогам совещания участникам были даны поручения обеспечить системный контроль на всех уровнях, а также по реализации первоочередных мероприятий Послания, имеющих высокий социально-значимый эффект.

Напомним, Президент РК Н.А. Назарбаев 5 октября т.г. обратился с ежегодным Посланием народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».