Асет Исекешев ознакомился с сервисной моделью работы Агентства по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК – секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев посетил сервисный антикоррупционный центр «Antıkor Ortalyǵy», передает корреспондент МИА «Казинформ» со сcылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«Глава государства в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» акцентировал внимание на необходимость обеспечения открытости и подотчетности обществу государственных органов для установления эффективной обратной связи с населением. Данный подход является воплощением идеи «Слышащего государства» и дальнейшим шагом по повышению чувствительности госаппарата к запросам граждан. Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев ознакомился с сервисной моделью работы Агентства по противодействию коррупции, а также встретился с представителями общественности, включая руководителей специальной мониторинговой группы, информационно-просветительского штаба, Совета ветеранов антикоррупционной службы и антикоррупционных проектов «Астана – Адалдық алаңы», «Protecting Business and Investments», «Ашық бюджет», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что представители общественности рассказали о планах по совершенствованию имеющихся антикоррупционных проектов, привлечению гражданского общества, а также активных представителей молодежи.

В ходе встречи с представителями гражданского общества председатель Агентства Алик Шпекбаев отметил, что благодаря политической воле руководства страны сегодня продолжается форсированная имплементация передовых международных антикоррупционных стандартов. При этом значительная их часть направлена на развитие общественного контроля как альтернативы государственной.

Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что переход госорганов на сервисную модель обслуживания населения является одним из ключевых факторов успеха в искоренении бытовой коррупции в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения населения, земельных отношений и др. При этом Агентство, продвигая данную инициативу, на собственном примере демонстрирует приверженность к принципам открытости, прозрачности и клиентоориентированности.

Посетив open-space кабинеты сотрудников столичного департамента Антикоррупционного ведомства, Асет Исекешев отметил важность подобного подхода в создании благоприятной атмосферы транспарентности и доверия. Сервисный центр «Antıkor Ortalyǵy» является эффективной площадкой для взаимодействия Агентства с общественными организациями и обеспечения эффективной обратной связи с населением.

Секретарю Совета Безопасности продемонстрирован современный механизм приема граждан, в том числе руководителями антикоррупционных проектов Агентства. Говоря об эффективном взаимодействии Агентства со столичным акиматом, руководителем проектного офиса «Астана – Адалдық алаңы» Мирасом Шекеновым освещен ход реализации антикоррупционных мероприятий по искоренению бытовой коррупции и созданию комфортных условий для граждан.

В вопросах минимизации коррупционных рисков особое место отведено цифровизации. Интерес вызвала информационная система «Интерактивная карта открытых бюджетов», обеспечивающая возможность общественного контроля в онлайн режиме за расходованием бюджетных средств госучреждений, и проект «Ашық бюджет», нацеленный на повышение финансовой грамотности граждан.

По итогам встречи Асет Исекешев поддержал инициативы представителей общественности, а также подчеркнул необходимость в открытости и прозрачности госорганов и их конструктивном сотрудничестве с обществом, при котором каждое обращение должно рассматриваться максимально качественно без бюрократических проволочек и, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие госорганы.