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    Асет Исекешев обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с секретарем Совбеза Армении

    30 Сентября 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Асета Исекешева с Секретарем Совета Безопасности Республики Армения Арменом Григоряном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Стороны обсудили ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

    Асет Исекешев довел до собеседника позицию казахстанской стороны о необходимости принятия всех мер для стабилизации ситуации, отказа от использования силовых средств и решения вопроса исключительно в политико-дипломатической плоскости.

    Автор:

    Армения
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