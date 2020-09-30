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Асет Исекешев обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с секретарем Совбеза Армении

30 Сентября 2020, 22:00
Асет Исекешев обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с секретарем Совбеза Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Асета Исекешева с Секретарем Совета Безопасности Республики Армения Арменом Григоряном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Асет Исекешев довел до собеседника позицию казахстанской стороны о необходимости принятия всех мер для стабилизации ситуации, отказа от использования силовых средств и решения вопроса исключительно в политико-дипломатической плоскости.


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