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    Асет Иргалиев назначен помощником Президента РК по экономическим вопросам

    2 Сентября 2023, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Иргалиев Асет Арманович родился 18.06.1986 в Костанае.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008);

    Международная школа бизнеса, Швеция (2008);

    Университет Йорка (2009);

    Университет Ноттингема (2010)

    Специальность «Экономист»

    Трудовой стаж:

    Региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011);

    Главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012);

    Региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011);

    Директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013-2016);

    Председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016);

    Советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016);

    Советник Премьер-министра РК (12.2016-07.2018);

    Заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018);

    Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (09.2018-03.2019);

    Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019);

    Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-01.2021);

    Министр национальной экономики Республики Казахстан (18.01.2021-06.2022);

    Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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