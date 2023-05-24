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    Асем Орынбай завоевала золотую медаль Кубка мира по стендовой стрельбе

    24 Мая 2023, 07:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился финал дисциплины skeet среди женщин, золотую медаль завоевала представительница Казахстана - Асем Орынбай, серебряная и бронзовая медали достались представительницам Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации спортивной стрельбы.

    Напомним, 20 мая в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова стартовал рейтинговый лицензионный Кубок мира по стендовой стрельбе.

    В соревновании принимают участие более 350 сильнейших спортсменов мира из 42 стран мира и азиатского контингента.

    Кубок мира по стендовой стрельбе является рейтинговым турниром который позволяет поднять свой рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII-летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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