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    Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК

    30 Сентября 2022, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Жанасова Асел Жубанышевна освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Асел Жанасова родилась в 1987 году в г. Алматы. Окончила Кембриджский университет.

    Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи «ENRC Kazakhstan».

    В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «НУХ «Зерде».

    В 2018-2020 гг. — управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

    С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции РК.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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