Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange. Предыдущий председатель правления AIX Ренат Бектуров приказом Президента Республики Казахстан от 6 января 2023 года был назначен управляющим Международным финансовым центром «Астана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Асель Мукажанова работает в AIX с 2017 года в качестве руководителя по работе с эмитентами, а в октябре 2022 года стала управляющим директором по развитию рынков и продуктов AIX. До сегодняшнего назначения она курировала следующие направления: развитие базы розничных инвесторов, горнорудный сектор, работу с эмитентами, сегмент «Пояс и Путь», а также развитие новых продуктов.

«Я хотел бы поблагодарить Рената Бектурова за огромный вклад, который он внес в развитие AIX за последние два года, ставшие сложными, но плодотворными для биржи. Мы рады продолжить совместную работу, нацеленную на создание еще более благоприятного климата для привлечения инвестиций и финансовых выгод для экономики Казахстана. Асель Мукажанову хорошо знают на рынке как профессионала своего дела, искренне заинтересованного в развитии рынка капитала, и мы благодарны ей за готовность взять на себя роль исполняющей обязанности председателя правления», - заявил председатель совета директоров AIX Тим Беннетт.

«Я хотела бы заверить всех партнеров и стейкхолдеров AIX, что мы продолжим прилагать все усилия для дальнейшего развития фондового рынка в прежнем ключе. Я благодарна совету директоров в лице Тима Беннетта и Ренату Бектурову за оказанное мне доверие, благодаря им и всей команде биржи AIX сегодня - это состоявшийся и успешный проект, и моя основная задача сейчас сохранить настрой команды на инновации и развитие рынка», - сказала исполняющая обязанности председателя правления AIX Асель Мукажанова.

Асель Мукажанова начала свою карьеру в 1992 году в подразделении валютных операций Банка «Туран». Она имеет более 25 лет опыта работы в сфере финансовых и банковских услуг и до прихода в МФЦА/ AIX Асель занимала должность исполнительного директора в АО «Казкоммерцбанк», специализируясь на вопросах международного банковского дела, рынков капитала, отношений с инвесторами, слияний/поглощений и стратегии.

Имеет большой опыт работы с международным бизнес-сообществом, принимала активное участие в различных знаковых сделках по привлечению финансирования, включая, помимо прочего, синдицированные кредиты, еврооблигации, секьюритизацию, частные размещения. Она играла ведущую роль в сделках M&A и работала над проектами по разработке стратегии. Асель Мукажанова принимала активное участие в сделках по подготовке к IPO со стратегическими инвесторами, за которыми последовало одно из первых международных IPO из Казахстана, а также недавно проведенное IPO НК АО «Казмунайгаз».

Окончила Казахскую академию управления по специальности «Международный бизнес» и проходила обучение для руководителей в бизнес-школах Лондона и Гарварда.





Фото: aifc.kz