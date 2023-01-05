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    Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК

    5 Января 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Нурпеисов Асат Булатович родился 18 июля 1987 года. В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности «экономика и менеджмент», в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр «Международного банковского дела и финансов» MSc Global Banking and Finance.

    Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    В 2012-2015 гг. работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.

    В 2015-2016 гг. – руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

    В 2016-2017 гг. – директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ» Байтерек».

    В 2018-2019 гг. – главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    В 2019-2022 гг. – руководитель аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.

    С 16 февраля 2022 года назначен руководителем аппарата акима города Алматы.

    Фото: gov.kz
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