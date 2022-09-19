Асанали Ашимов стал первым гостем передачи «Жақсы адамдарым» на телеканале «Jibek Joly»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовали съемки бенефис-шоу «Жақсы адамдарым». Передача будет транслироваться с 23 сентября на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым гостем шоу стал народный артист Казахстана, известный актер Асанали Ашимов. Ведущими программы являются известные исполнители казахстанской эстрады Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина.

«Программа, которая скоро выйдет в эфир на канале «Jibek Joly», основана на широко известной казахстанцам песне «Жақсы адамдарым» из моего репертуара. Руководство канала и продюсер доверили нам эту программу, это большая ответственность. Мы с Кыдырали стараемся максимально угодить зрителям. Первый герой программы - Асанали Ашимов, народный артист Казахстана. С ним вместе приехали его родственники, друзья. Настроение отличное», - сказала Каракат Абильдина перед съемками программы.

Продюсер бенефис-шоу «Жақсы адамдарым» Мейрамгуль Мадали сообщила, что цель программы - найти и пропагандировать образцовых граждан, которые остались незамеченными и без внимания.

«Сейчас в социальных сетях много конфликтов между людьми. Много негатива. В такое время нам хотелось донести и показать людям, что среди нас есть хорошие люди и что они с каждым из нас. Поэтому мы и назвали программу «Жақсы адамдарым», - говорит продюсер.

Она также отметила, что герои программы будут рассказывать о своей жизни, творчестве, талантах.

«Над подготовкой одного эфира работает огромная команда. Задействовано около ста специалистов. Работа творческого и технического коллектива большая», - говорит она.

Программа будет транслироваться раз в неделю на канале «Jibek Joly» с 23 сентября. Зрители также могут посмотреть ее на платформе YouTube. Продолжительность эфирного времени один час.

С 1 сентября в стране начал вещать телеканал «Jibek Joly», знакомый зрителю под названием QazaqTV. В фокусе «Jibek Joly» - общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

Ранее сообщалось, что телеканал QazaqTV начнет вещание во всех регионах Казахстана. За пределами страны трансляция продолжится в более чем 120 странах мира.

Канал QazaqTV начал вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. Последние годы вещал исключительно для зарубежной аудитории. Теперь же канал вновь возвращается на казахстанский телевизионный рынок под брендом «Jibek Joly». В настоящее время он входит в структуру НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

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Телеканал «Jibek Joly» вещает 24 часа в сутки 7 дней в неделю на казахском и русском языках. Эфир канала представлен полностью новой, оригинальной сеткой вещания на седьмой кнопке телевизоров.

Сигнал канала доступен на всей территории Казахстана в цифровом эфирном, спутниковом и кабельном телевидении, а также в онлайн-трансляции на официальном сайте канала.

Недавно директор телеканала «Jibek Joly» Константин Харламов ответил, почему был проведен ребрендинг канала QazaqTV и на какую аудиторию теперь рассчитан новый телеканал.



