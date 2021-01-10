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    Асанали Ашимов призвал казахстанцев быть активными на выборах

    10 Января 2021, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Режиссер театра и кино, актер, сценарист, Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов отдал свой голос на выборах депутатов. Народный артист призвал казахстанцев быть активными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня всенародный праздник и поздравляю всех с этим днем. Каждый гражданин имеет свой выбор. Все партии одинаковые. В каждом партии есть мои зрители. Я сделал свой выбор с закрытыми глазами. Не могу рекламировать какую-либо партию. Поэтому буду рад, если в Мажилис пройдут честные и образованные люди, которые будут работать во благо народа. Я народный артист и всегда поддерживаю свой народ», - сказал актер.

    Он также призвал всех проголосовать и исполнить свой гражданский долг.

    «Приходите на выборы друзья, голосуйте. Это важно. Каждый гражданин обязан прийти», - добавил он.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы-2021
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