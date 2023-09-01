Асаин Байханов прокомментировал увольнение акима Павлодара и его помощника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал освобождение от должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова и расследование в отношении его помощника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, его увольнение связано со слабым контролем. Многие проводимые работы по городу отставали от графика. Одна из главных причин – выполнение мер по борьбе с коррупцией не на должном уровне.

«Здесь был комплекс причин. В целом, вопросы, которые находятся в введении акимата, в областном центре много вопросов, и со стороны руководства акимата города не было должного контроля, в том числе по профилактике правонарушений в сфере коррупции», - сказал глава региона в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК.

Он подчеркнул, что антикоррупционный контроль должен быть всегда.

«По помощнику я не владею информацией. Антикоррупционная служба объявила, что ведется следствие, никто под стражу не взят, официальной информации от них не было», - добавил аким.

Как заверил Асаин Байханов, о расследовании он узнал после освобождения от должности Ержана Иманзаипова.

26 августа сообщалось, что аким Павлодарской области Асаин Байханов освободил от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова из-за ненадлежащей работы по профилактике коррупции среди подчиненных.

29 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на Антикоррупционную службу, что помощник бывшего акима и руководитель земельных отношений города Павлодара изобличены в коррупции. Иная информация в рамках 201 статьи УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.