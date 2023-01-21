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    Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы ремонтных теплосетей Экибастуза

    21 Января 2023, 14:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе с рабочим визитом. Он посетил школу № 7, проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей, провел заседание оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В числе многих учреждений, испытывающих недогрев в связи с пониженными параметрами теплоснабжения, до недавнего времени была и школа № 7. Для улучшения ситуации в середине января были завершены ремонтные работы сетях теплоснабжения по улицам М. Жусупа и Кеншілер. По итогам работ параметры теплоснабжения значительно улучшились», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Подача тепла увеличилась с 59 до 65-75 градусов, а температура в школе увеличилась с 17-19 до 18-23 градусов. Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы ремонтных работ и особо уделить внимание социальным объектам.

    Глава региона посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кеншілер, Молодежная и Гридина.

    «На сегодня в Экибастузе устранены более 130 повреждений на сетях теплоснабжения, в работе остаются – 23. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Помимо коммунальных служб города горняков, на местах повреждений работают аварийные бригады из областного центра», - отметили в акимате.

    После объезда города глава региона провел заседание оперативного штаба. Асаин Байханов отметил необходимость восстановления нарушенного благоустройства участков, где ремонты были завершены. Около 40 подобных участков до сих пор не приведены в порядок. Аким области поручил до конца января провести работы по обратной засыпке 80 % отремонтированных участков, обеспечив безопасность для жителей города. В случае невыполнения требований в отношении коммунальщиков будут приняты меры административного характера.


    Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ЖКХ Экибастуз
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