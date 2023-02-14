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    Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей на два месяца

    14 Февраля 2023, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда города Астаны, передает МИА «Казинформ».

    «13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Мухамедиулы А. на 2 месяца», - говорится в информации пресс-службы суда города Астаны.

    28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей». С тех пор срок содержания под стражей продливался несколько раз.

    Сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с коррупцией
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