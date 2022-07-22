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    Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

    22 Июля 2022, 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе межрайонного следственного суда Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следственный суд продлил срок содержания под стражей в отношении А. Мухамедиулы сроком на один месяц», - сообщили в суде.

    28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

    Сообщалось, что Антикоррупционной служба по городу Нур-Султану провела досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура Судебный процесс
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