Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе межрайонного следственного суда Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственный суд продлил срок содержания под стражей в отношении А. Мухамедиулы сроком на один месяц», - сообщили в суде.

28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Сообщалось, что Антикоррупционной служба по городу Нур-Султану провела досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

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