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Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде

4 Января 2019 21:56 201
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Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде. Об этом он написал на  своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«Друзья, сегодня в 23:00 по времени Астаны телеканал QAZSPORT покажет второй матч молодежной сборной Казахстана по хоккею с шайбой против сборной Дании в рамках утешительного раунда чемпионата мира, который проходит в эти дни в Канаде.

Серия утешительного раунда продолжится до двух побед. Напоминаем, что в первом матче, который состоялся  2 января наши молодые хоккеисты победили датчан со счетом 4-3. Уже сегодня вечером сборная Казахстана может сохранить свое место в элитном дивизионе. 
В случае же успехов датчан команды проведут третий, решающий матч 5 января. Смотрим QAZSPORT! Болеем за сборную Казахстана!» - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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