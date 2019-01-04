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Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
«Друзья, сегодня в 23:00 по времени Астаны телеканал QAZSPORT покажет второй матч молодежной сборной Казахстана по хоккею с шайбой против сборной Дании в рамках утешительного раунда чемпионата мира, который проходит в эти дни в Канаде.
Серия утешительного раунда продолжится до двух побед. Напоминаем, что в первом матче, который состоялся 2 января наши молодые хоккеисты победили датчан со счетом 4-3. Уже сегодня вечером сборная Казахстана может сохранить свое место в элитном дивизионе.
В случае же успехов датчан команды проведут третий, решающий матч 5 января. Смотрим QAZSPORT! Болеем за сборную Казахстана!» - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.
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