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    Арыстанбек Мухамедиулы остается в СИЗО – суд отказал в домашнем аресте

    17 Апреля 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Арыстанбек Мухамедиулы остается в следственном изоляторе. Суд отказал ему в домашнем аресте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что уже после обеда Арыстанбек Мухамедиулы был доставлен в суд. Утром в связи с погодными условиями он не был доставлен в суд. Подсудимый принимал участие в предварительных слушаниях посредством видеоконференции в zoom.

    «Мухамедиулы и Кошенов обвиняются в тяжких преступлениях. Также из постановления следственного судьи предусматривается, что подсудимые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать объективному разбирательству по уголовному делу или скрыться от суда. Кроме того, имеющиеся у Мухамедиулы заболевания не служат основанием для изменения меры пресечения», - сказал судья Баглан Идирисов.

    Суд постановил: «в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева в отношении Мухамедиулы об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест отказать.

    В удовлетворении ходатайства адвоката Темирболатова об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Кошенова отказать».

    Ранее адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Коррупция Суды
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