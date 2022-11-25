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Арысь в Туркестанской области впервые подключили к природному газу

25 Ноября 2022, 14:41
Арысь в Туркестанской области впервые подключили к природному газу

В Туркестанской области более 78 тысяч жителей Арыси получили доступ к природному газу. После нескольких лет ожидания бесперебойное газоснабжение обеспечило АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя компания «QazaqGaz».

Дом Молдир Палуановой в числе первых подключили к газоснабжению.

«Как раз в эти дни похолодало и с приходом газа в дом пришло тепло. Хотя мы и горожане, живем в частном доме. Приходилось топить печку, таскать уголь, чистить золу. Теперь самой не верится, что вокруг печи все чисто, опрятно, уютно», - рассказывает жительница города Арысь.

Для газификации города проложено около 43 километров подводящего газопровода от АГРС «Темірлан» и 107 км внутриквартальных газопроводов. После газификации Арыси, газ придет еще в 32 населенных пункта, расположенных неподалеку.

По словам директора Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Нуржана Тюмебаева, этот год филиал начал с подключения сразу 22 населенных пунктов области к газу. До конца года планируется подключение еще нескольких населенных пунктов.

На сегодняшний день на юге Казахстана регистрируется самое большое потребление природного газа.


Фото из открытых источников

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