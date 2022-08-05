Арычную сеть расширяют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 1500 км арычных сетей не соединены с коллекторами дренажных систем, что приводит к подтоплениям во время проливных дождей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным и.о. заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Сергея Герасименко, в Алматы насчитывается 153 водных объекта, из них 109 водотоков и 44 водоема. Общая протяженность водотоков в городе составляет 586,2 км.

«С 2007 года начаты работы по берегоукреплению и благоустройству водоохранных полос. На сегодня требуется провести ремонт и реконструкцию 124,7 км. Также имеется 48 гидротехнических сооружений», - отметил он.

По его словам, на территории города есть 36 водозаборных сооружения на водных объектах, из них бесхозные - 13. Водозаборы используются также для пожарных и поливомоечных машин.

«С целью организации комплексной схемы орошения зеленого фонда нами разработан проект по реконструкции и строительству 27 водозаборных сооружений, которые будут подавать воду в арычные сети на полив», - сообщил Сергей Герасименко.

Спикер добавил, что в городе есть более 1500 км арычных сетей, которые практически не соединены с коллекторами дренажных систем, что приводит к подтоплениям во время проливных дождей. Существующая арычная сеть не справляется с потоками воды ввиду плотной городской застройки и увеличением площадей твердых покрытий.

«В весенний период количество участков подтоплений увеличилось до 102. В ходе проведенного исследования в зоне подтопления находилось 82 двора, 90 административных зданий, 48 торговых точек и производственных зданий, а также один парк и более 50 улиц», - перечислил проблемные участки спикер.

Для оперативного решения данной проблемы до конца года планируется расширение арычных сетей, реконструкция и восстановление коллекторов и сопряжение арычных сетей с коллекторами для отведения ливневых вод, что позволит снизить дождевой поток и ликвидировать 56 участков подтоплений.

Также до конца 2023 года в рамках проекта реконструкции и строительства арычных сетей протяженностью 376 км будут решены проблемы оставшихся 46 участков подтоплений, также будет предусмотрено строительство 67 км новых арычных сетей.

На сегодняшний день работы по строительству и реконструкции уже начаты по западной части города протяженностью 119 км, по восточной и центральной части работы планируется начать этой осенью.

«После ввода в эксплуатацию построенные объекты планируется передать единому оператору по управлению водохозяйственными объектами, в ведомство которого будут входить: содержание и обслуживание водохозяйственных объектов, регулирование и распределение на полив и водоотведение. Данный оператор будет иметь разрешение на первичное водопользование, осуществлять учет и мониторинг всех водопользователей города», - пояснил С. Герасименко.



