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    Аружан Саин приняла участие в благотворительном марафоне в Алматы

    5 Октября 2019, 15:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В парке Первого Президента в Алматы прошёл благотворительный марафон «Адал жүрек» с участием Уполномоченного по правам ребёнка в РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В забеге Президентская миля приняли участие более 2000 человек, среди которых представители всех возрастных групп, горожане, профессиональные спортсмены, работники государственных организаций, студенты и пенсионеры.

    Здесь каждый желающий мог пожертвовать денежные средства в общественный фонд «Добровольное Общество Милосердие» который, работает с апреля 2006 года в помощь детям с заболеваниями крови, нуждающимся в постоянных переливаниях.

    Марафон направлен на пропаганду здорового образа жизни, а также помощь социально уязвимым слоям населения. Общая дистанция забега составила 2400 м. Он проводился Антикоррупционной службой совместно с акиматом города в рамках проекта «Алматы-Адалдық Алаңы».

    Антикоррупционная служба стала неким «коммуникационным звеном» между теми, кто хочет помогать и теми, кто нуждаются в помощи.

    Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Кайрат Сунтаев отметил значимость подобных мероприятий и призвал всех участников забега масштабировать культуру добропорядочности, честности и порядочности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность Спорт
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