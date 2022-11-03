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    Аружан Сагандыкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Турции

    3 Ноября 2022, 18:17

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Турнир серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье (Турция) миновал экватор. 17-летняя Аружан Сагандыкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал взрослого турнира в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Во втором круге казахстанка разгромила шведку Юлию Локвист 6:3, 6:1. За выход в полуфинал Аружан завтра сыграет с победительницей противостояния между Наталией Сенич (Сербия) и Кохару Ниими (Япония).

    Жанель Рустемова в борьбе уступила пятой ракетке турнире, россиянке Анне Уреке. Первый сет завершился со счетом 7:5 в пользу Анны, во второй партии Жанель проигрывала 2:4, но смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу – 6:4. В решающем третьем сете казахстанка проигрывала 0:4, но сократила отставание до 3:4 и подавала, но россиянке удалось в итоге победить со счетом 6:3.

    Рустемовой предстоит еще сыграть в парном разряде. В дуэте с Сандугаш Кенжибаевой в четвертьфинале их ждет битва против Аль Зейнеб (Тунис)/Марии Сысоевой (Россия).
    Фото:ktf.kz
    Спорт Теннис
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