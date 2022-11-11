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    Аружан Сагандыкова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Турции

    11 Ноября 2022, 14:13

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В Анталье (Турция) проходит турнир серии ITF World Tennis Tour W15 с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

    17-летняя Аружан Сагандыкова продолжает свое успешное выступление на турецком турнире. Казахстанка во втором круге нанесла поражение румынке Марии Попе Саре (1035-й ракетке мира) со счетом 6:3, 7:5. В четвертьфинале Аружан сыграет со второй сеянной турнира – Илай Йорук из Турции.

    На этом же турнире, но уже в паре, Жанель Рустемова пробилась в полуфинал. Вместе с Ли-Ю Юн из Китайского Тайбея в 1/4 финала одолели Анну Чеканскую (Россия)/Зозю Кардава (Грузия) - 6:3, 3:6, 10:6.

    Неделю назад в Анталье Аружан Сагандыкова в одиночке дошла до четвертьфинала, а в парном разряде стала чемпионкой.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Теннис
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