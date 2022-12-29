Артур Ластаев стал новым Уполномоченным по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность Уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ластаев Артур Ермекович родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «международное право».

Старший советник юстиции.

Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры г.Алматы.

Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.

Последнее место работы - начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz



