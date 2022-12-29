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    Артур Ластаев стал новым Уполномоченным по правам человека

    29 Декабря 2022, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность Уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ластаев Артур Ермекович родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «международное право».

    Старший советник юстиции.

    Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры г.Алматы.

    Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

    С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

    С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.

    Последнее место работы - начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Фото: akorda.kz
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