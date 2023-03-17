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    Артур Ластаев – о предстоящих выборах: Созданы все  условия для политконкуренции

    17 Марта 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев высказался о подготовке и организации предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все условия для справедливой политической конкуренции были созданы. Дальше, я думаю, все зависит от кандидатов, от их активности, и, конечно же, от позиции наших граждан, которым понравится политическая повестка того или иного кандидата», - сказал Артур Ластаев, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

    Он также заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал конституционные реформы, объявленные Президентом по части строительства справедливого Казахстана.

    «Что касается создания условий для политического плюрализма, эта та часть пакета конституционных реформ, объявленная Президентом в прошлом году, и как наш офис, так и любое демократического общество приветствует их. Эти реформы должны стать дальнейшим укреплением не только прав человека, но и демократического общества, что является особо актуальным в преддверие предстоящих выборов в Мажилис Парламента», - добавил Артур Ластаев.

    Ранее сообщалось, что Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании в РК.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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