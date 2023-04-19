Артур Ластаев и Аружан Саин ознакомились с условиями содержания несовершеннолетних осужденных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в рамках рабочей поездки в Алматы совместно с детским Омбудсманом Аружан Саин посетил исправительное учреждение №11 ДУИС по г. Алматы, где лично ознакомился с условиями содержания несовершеннолетних осужденных и провел с ними беседу, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека, в основном, вопросы касались условно-досрочного освобождения осужденных, нормативного порядка организации и проведения свиданий.

«Диалог с осужденными гражданами является важной частью комплексной работы. Он позволяет выявить системные проблемы в пенитенциарной системе. Все поднятые вопросы будут проанализированы для принятия дальнейших мер по обеспечению прав лиц, содержащихся в закрытых учреждениях», - отметил Ластаев.

Вместе с этим Омбудсманы совместно с руководством ДУИС города осмотрели жилые, бытовые и производственные территории учреждения, помещения столовой, клуба, библиотеки, актового зала, медицинского кабинета и комнаты для проведения длительных встреч, которые соответствуют установленным требованиям.

В заключение выездного мероприятия Омбудсман в ходе совещания в учреждении №11 обратился к руководителям подразделений и учреждений ДУИС г. Алматы с призывом взаимодействовать с региональным представителем Уполномоченного по правам человека по соблюдению защиты прав и свобод несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Выездные посещения Уполномоченного по правам человека и сотрудниками его офиса в исправительные учреждения будут проводиться на постоянной основе.