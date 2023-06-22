Artsport в Алматы: вход на занятия будет по QR-коду через ЭЦП родителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы усовершенствовал механизм реализации программы Artsport. На сегодня разработана новая платформа Damubala.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая ранее выявленные проблемы на платформе artsport.edu.kz, через открытый конкурс была определена новая платформа Damubala.kz. Был усовершенствован механизм реализации проекта. Посещение занятий будет по QR-коду с подтверждением данных детей через ЭЦП (электронно-цифровую подпись – прим. ред.) родителей. Это позволило максимально исключить факты наличия «мертвых душ» и фальсификации посещения занятий», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что внедренный принцип «1 ребенок = 1 ваучер» позволяет существенно увеличить охват детей бесплатными кружками и секциями. За 5 месяцев 2023 года выдано 65 тысяч 100 ваучеров.

По словам акима, в этом году на реализацию подушевого финансирования государственного творческого и спортивного заказов выделено 16,2 млрд тенге, в том числе на спорт – 7,7 млрд тенге, творчество – 8,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что нашумевшая программа Artsport будет продолжена в новом формате.