Артспорт: Минкультуры предлагает наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошли общественные слушания по проекту «Артспорт» с участием представителей Министерства культуры и спорта РК, НПП «Атамекен», общественных объединений и родителей. В Минкультуры предлагают наделить акиматы компетенцией по осуществлению контроля за соблюдением требований государственного спортивного и творческого заказа в спортивных секциях и в кружках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует ответственность поставщиков услуг по спортивному и творческому заказу за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В связи с чем, предлагается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за соблюдением требований государственного спортивного и творческого заказа в спортивных секциях и в кружках для детей и юношества», - сказала на слушаниях заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова.

По ее словам, поправки касательно подушевого финансирования были внесены в действующий закон в 2020 году. В 2021 году закон вступил в силу, а с мая началась реализация подушевого финансирования.

«Однако по сей день возникают вопросы по оказанию данной услуги. Поэтому предлагается установить административную ответственность за нарушения субъектами частного предпринимательства, которые участвуют в исполнении государственного спортивного и творческого заказа», - пояснила спикер.

Административную ответственность предлагается установить за проведение занятий детьми в помещениях, не соответствующих требованиям, за нарушение порядка зачисления детей на занятия, систематическое несвоевременное представление об отчете государственного заказа.

Помимо этого, ведомство предлагает установить административную ответственность в виде предупреждения за первичное нарушение. За вторичное и последующее нарушение предлагается налагать штрафы физическим лицам в размере 20 МРП (61260 тенге). Субъектам малого предпринимательства и некоммерческим организациям грозит штраф в размере 30 МРП (91890 тенге), а субъектам среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (153150 тенге), субъектам крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (306 тыс. 300 тенге).

«Введение административной ответственности за ненадлежащее исполнение государственного спортивного и творческого заказа несет в себе положительный эффект для заинтересованных сторон. Общество в лице родителей и детей получат качественную реализацию государственного заказа через получение надлежащих услуг для поставщиков, что в конечном итоге приводит к росту занятости населения спортом. Государство обретает уверенность в целевом надлежащем расходовании бюджетных средств. Добросовестные субъекты частного предпринимательства получают улучшение рынка за счет устранения недобросовестных участников рынка за счет выравнивания конкуренции. Мы хотим внести такие предложения для дальнейшего внесения в действующее законодательство, в Предпринимательский кодекс. Однако перед этим собрались обсудить это с вами», - пояснила Кумис Сеитова.

В НПП «Атамекен» считают, что введение государственного контроля за исполнением государственного спортивного и творческого заказа является необоснованным и противоречащим нормам действующего законодательства.

«Что касается консультативного документа регуляторной политики по вопросам административной ответственности в области физической культуры и спорта, введение данной нормы повлечет за собой ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства. У нас имеется реестр организаций образования – их в нем около 930. Контроль, который вы намерены внедрить, мы уже проводим тогда, когда секция или кружок подключаются к проекту. Для снижения коррупционных рисков можно сделать так, чтобы несколько организаций, допустим, в лице управлений образования и культуры принимали документы и проверяли на прозрачность, когда кружок только подключается к проекту. Тогда будет порядок и снижены коррупционные риски», - сказала представитель НПП «Атамекен» Айдана Тогизбаева.