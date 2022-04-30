Артисты столичного театра произвели фурор в Павлодаре и Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гастрольный тур «Астана Опера» по городам Казахстана начался с Павлодара и Экибастуза 26, 27 и 29 апреля. Криками «браво» сопровождались выступления солистов оперной труппы, а завершились концерты и спектакли бурными овациями и благодарностью артистам за невероятное мастерство и талант. Следующие города в гастрольном списке «Астана Опера» – Караганда, Рудный и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В павлодарском Дворце культуры имени Естая аншлаг – более тысячи зрительских мест заполнились за считанные минуты. Прозвучал третий звонок, и удивлению публики не было предела. Декорации и костюмы эпохи рококо итальянского сценографа Мананы Гуниа сразу впечатлили павлодарцев. Зрители высоко оценили искрометный юмор Дж. Россини и прекрасную режиссуру А. Симонишвили. Живая импровизационная манера игры артистов Жаннат Бактай, Азамата Желтыргузова, Евгения Чайникова, Салтанат Муратбековой, Рамзата Балакишиева, Артура Габдиева гармонично сочеталась с виртуозным исполнением их вокальных партий. Камерный оркестр и хор ярко и по-весеннему свежо звучал под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Спектакль был также представлен в Экибастузе, где публика очень тепло приняла выступления труппы «Астана Опера», своими отзывами зрители делились с журналистами, а также на страницах в социальных сетях.

Гастрольный тур стал отправной точкой для творческого сотрудничества между «Астана Опера» и концертными площадками Павлодара, Экибастуза, Караганды, Рудного и Актобе.



