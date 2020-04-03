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    Артисты концертного объединения имени Кали Байжанова поддержали военнослужащих в Караганде

    3 Апреля 2020, 19:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Коллектив Карагандинского концертного объединения им. Кали Байжанова провел благотворительную акцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Военнослужащим, отвечающим за соблюдение жителями региона карантинных мер, артисты передали маски и антисептики.

    Руководитель объединения Талгат Идрисов поблагодарил военных, стоящих на переднем рубеже борьбы с пандемией, за их работу.

    «В такой трудный период мы не смогли остаться в стороне, и наше концертное объединение тоже решило принять участие в акции «Біз біргеміз!». На свои средства мы приобрели 400 масок и 400 штук антисептиков для раздачи военнослужащим Нацгвардии», - сказал Талгат Идрисов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность МВД РК
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