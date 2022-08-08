Артисты «Қазақконцерт» выступят с праздничными номерами в 15 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Артисты «Қазақконцерт» выступят с праздничными номерами в 15 моногородах страны. Уже сегодня творческая команда выезжает в Абайскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработана и реализуется государственная программа «Жаңа Қазақстан». Считаем, что мы должны поддержать ее. Наша концертная программа охватывает всю многонациональную культуру нашей страны. Будут звучать все замечательные образцы народного творчества, современная и зарубежная классика, в том числе будут выступать молодые солисты. Хотим поддерживать молодых солистов, открывать им дорогу. У нас создаются новые коллективы, новые постановки тех коллективов, которые имеют определенную историю существования», - отметила на брифинге директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» Актоты Раимкулова.

Творческий коллектив «Қазақконцерт» запустил проект под названием «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан», рассчитанный на 2022-2025 годы. Целью проекта является обеспечение доступности культурных ценностей для жителей регионов. Он призван объединить все области и города республиканского значения, поддержать имидж и потенциал творческих коллективов и артистов в регионах, укрепить национальные ценности нашей страны.

«Практически все филармонии страны будут выступать в этом году, в последующем на сцене нашего большого концертного зала будут проводиться мастер-классы, лекции с целью оказания поддержки молодым талантам. «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» объединяет все наши проекты, в том числе нашу концертно-гастрольную деятельность», - пояснила Актоты Раимкулова.

В рамках концертного тура «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» артисты охватят 15 моногородов. Сегодня они уже выезжают в Абайскую область. 18 августа планируется организовать концерт в Улытауской, а в сентябре в Жетысуской областях.

«В этом году отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений практически между всеми странами мира. Поэтому в нашей концертной программе исполняем музыку народов мира, профессиональных композиторов. Также планируем организовать поездки за рубеж. Очень надеемся, что у нас получится выехать за рубеж и показать свое творчество там», - добавила Актоты Раимкулова.



