Артисты Казахстана поздравили Туркменистан по случаю 25-летия постоянного нейтралитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Солистка Государственной академической филармонии города Нур-Султана Акбота Куснадин, солисты ГКО «Казахконцерт» Дидар Абдухалык и Кунсулу Турикпен, солисты Кызылординской областной филармонии и ансамблей «Жорга» г. Актау, «Казына» г. Шымкент, «Акку» г. Караганды и «Томирис» г. Кызылорды представили Казахстан в международном проекте, организованном ТЮРКСОЙ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной организации тюркской культуры.

ТЮРКСОЙ поздравила Туркменистан с 25-летие постоянного нейтралитета специальным видео, подготовленным с участием более 150 артистов из 12 стран и регионов.

Международная организация тюркской культуры приостановила свою деятельность по проведению масштабных мероприятий из-за эпидемии и перешла к онлайн-активности, подготовив специальный видеоролик на знаменитый туркменский народный танец «Кушдепти» с участием стран-членов и регионов ТЮРКСОЙ в честь 25-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана. Лирика национальной туркменской песни была переработана и интерпретирована с целью исполнения поздравительного послания каждой страной-участницей. В онлайн-премьере специально подготовленного видео приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, а также артисты тюркского мира с поздравительными посланиями из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Гагауз Ери (Молдова) и российских республик Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Якутия. Посредством данного мероприятия в связи с 25-летием постоянного нейтралитета Туркменистана артисты из тюркского мира, ранее участвовавшие в подобных проектах, организованных по случаю национальных и официальных праздников других тюркских республик, еще раз продемонстрировали миру свое единство.