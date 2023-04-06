Артисты «Казахконцерта» выступают с гастролями в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Артисты государственной концертной организации «Казахконцерт» выступают с гастролями в Актюбинской области. Они побывали в районах области, а сегодня они проводят концерт для жителей Актобе в центре искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В рамках проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» творческий коллектив с 1 по 5 апреля побывал с гастролями в городах Кандыагаш, Хромтау, селах Мартук, Кобда и в Каргалинском районе.

В Актобе артисты встретились с акимом области Ералы Тугжановым, который поблагодарил их за праздник, подаренный жителям региона.

«Я очень ценю ваше искусство, популяризирующее наши народные песни, кюи, домбыру. Рад, что вы ездите по стране и дарите людям хорошее настроение. Пока есть спрос на музыку и песни, подчеркивающие казахскую идентичность, наше национальное искусство не умрет», - сказал аким области.

Сегодня в Актобе на сцене центра искусств выступят яркие представители казахской эстрады такие как народная артистка РК Макпал Жунусова, Елмура Жанаберген, Медет Салыков, Салтанат Ахметова, обладатель ордена «Курмет» Клара Толенбаева, эстрадные певцы, лауреаты республиканских и международных конкурсов Амре, Салтанат Мендыгалиева и казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы».

«С приходом в «Казахконцерт нового руководителя была реализована инициатива об организации концертов в разных уголках Казахстана. Это первые большие гастроли после пандемии. Уже 6 дней ездим по Актюбинской области, люди довольны, радуются. Я сама была последний раз в Кобде 25 лет назад», - отметила певица Макпал Жунусова.

Проект «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» был реализован при поддержке Министерства культуры и спорта РК и направлен на обеспечение доступности культурных ценностей для жителей регионов, поддержку деятелей искусства и популяризацию национального искусства.