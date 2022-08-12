Артисты из 13 стран выступают на международном фестивале циркового искусства в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в эти дни проходит ежегодный международный XIII фестиваль циркового искусства «Эхо Азии», в котором зритель имеет возможность лицезреть лучшие цирковые номера с участием как молодых, так уже и именитых артистов со всего мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все это время мы работали в режиме-онлайн, проходили репетиции. В эти дни проходит масштабный фестиваль – праздник не только для наших артистов, но и зрителей. Наши главные зрители – это дети. Артисты всегда должны иметь возможность выезжать, выступать. Фестиваль является визитной карточкой нашего государства. Уже проводим XIII фестиваль. Для артиста это возможность реализовать себя. Наша главная цель – создание условий для сохранения богатейших традиций национального циркового искусства. Из года в год артисты получают возможность обменяться творческим опытом, повышать свое мастерство», - сказал на пресс-конференции генеральный директор ГККП «Столичный цирк» Ерик Жолжаксынов.

В этом году под куполом столичного цирка будут выступать талантливые артисты из 13 стран мира: Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Израиля, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Казахстана. Среди них акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и клоуны.

Профессиональное жюри оценит выступление артистов. Среди них – деятели культуры из мировой цирковой индустрии, как Питер Фекете, Фабио Монтико, Сергей Расторгуев, Рустам Мажидов, Фархад Бекманбетов и другие.

«Это очень хорошая возможность для молодых артистов. От нашей страны выступает молодая девушка, которая только начинает карьеру в цирковом мире. Это хорошая возможность показать свой потенциал всему миру. Большой популярностью в нашей стране пользуются групповые номера. Однако, так как сложно собирать в одной команде всех, показывать этот номер на протяжении долгого времени, зритель не часто видит такие номера. Поэтому групповые номера хорошо ценятся», - пояснил министр культуры Венгерской Республики Питер Фекете.

Министр культуры Венгерской Республики Питер Фекете и Президент Международного циркового фестиваля Италии Фабио Монтико также высказали свое мнение касательно выступлений животных в цирке.

«Работа с животными – это один из хороших жанров, который должен оставаться в цирке. Работа с животными и акробаты - одна из составляющих цирка. В программе фестиваля заявлено выступление собачек и джигитов на лошадях», - поделился Фабио Монтико.

«В цирке должны быть животные, так как это одна из составляющих номеров. С древних пор артисты работают с животными. Тем не менее, даже если на сцене выступают животные, о них мы заботимся как о людях. Молодому поколению рассказываем, что необходимо быть бережными с животными. Они никогда их не обижают», - добавил министр культуры Венгерской Республики Питер Фекете.

Директор государственного цирка Беларуси Владимир Шабан отметил, что фестиваль ежегодно проходит на высоком уровне.

«Когда готовится фестиваль, мы предлагаем свои номера. Конкурсная комиссия отбирает номера, чтобы это не было сплошным воздухом. Думаю, что разнообразие жанров является залогом успеха фестиваля», - добавил Владимир Шабан.

Фестиваль зарекомендовал себя как один из самых престижных Международных фестивалей циркового искусства, став визитной карточкой страны.

Сегодня, в 16:00 состоялось открытие фестиваля. Зрителям представят конкурсную программу «А». Завтра, 13 августа, представят конкурсную программу «В». 14 августа состоится гала-шоу, в этот же день пройдет церемония закрытия фестиваля.



